США отложили на следующий год поставки Украине дальнобойных авиабомб, – Reuters

Украина не получит до конца этого года дальнобойные авиабомбы. В Пентагоне говорят, что первую партию этих боеприпасов нам предоставят уже в 2024 году.

Как пишут в СМИ, первой большой партии реактивных бомб, которые США адаптировали для нанесения ударов на расстоянии до 160 километров, Украине придется ожидать уже в следующем году. Соответствующее предположение сделали в Пентагоне, а также знакомые с терминами.

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Нужно будет ждать месяцы

В Reuters пишут, что когда компания Boeing (BA.N) впервые обратилась в США, предлагая купить и доставить в Украину бомбу малого диаметра наземного базирования (GLSDB) прошлой осенью, самым оптимистичным сроком снабжения была весна 2023 года. Об этом шла речь в документе, с которым ознакомились журналисты. В феврале 2023 года Politico сообщило, что поставки не будут до конца этого года.

Как говорят в издании, наше государство нуждается в GLSDB, чтобы дополнить ограниченное количество ракет ПТРК ATACMS с тем же радиусом действия в 160 километров, предоставленных США. Таким образом, наши военные смогут бить по целям врага на вдвое большее расстояние, если сравнивать с ракетами, которые используют сейчас. Речь идет о ракетах, которыми бьют из HIMARS. Это должно заставить врага подвинуть свои запасы еще дальше от линии фронта.

Собственно, люди, знакомые с текущими терминами, говорят, что компания Boeing – главный подрядчик GLSDB – поставит авиабомбы в США в конце декабря. После этого в течение нескольких месяцев будут проводить испытания, а уже тогда отправят в Украину. Так, представитель Пентагона отметил, что "мы планируем предоставить эту ключевую возможность в начале 2024 после успешной проверки".

Обращают внимание журналисты, что контракт на старт производства GLSDB был подписан в марте 2023 года. В то же время, заявление Пентагона свидетельствует о том, что поставки соответствующих боеприпасов перенесли на конец года. Само производство нуждалось в материалах, предоставленных правительством. Следовательно, подписание контракта ограничило его начало.

Россия уже "сбивала" такие ракеты

В Reuters заметили, что в марте Россия уже заявляла, что будто сбила GLSDB. В то же время американский чиновник и человек, знакомый с этим вопросом, заявляли, что США не снабжали ни одной "умной" бомбой Украину. Журналисты отмечают, что им не удалось установить, получал ли Киев соответствующее оружие от других государств.

Пишут, что GLSDB делается вместе шведскими компаниями SAAB AB (SAABb.ST) и Boeing Co (BA.N). На сайте SAAB пишут, что она управляется с помощью GPS. Соответственная ракета может преодолевать определенные электронные помехи, а также может использоваться в любых погодных условиях. Кроме того, ее могут использовать против бронетехники.