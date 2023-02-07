Определенные барьеры уже сняты, – военный эксперт о предоставлении Украине дальнобойных ракет

Украина получит дальнобойные ракеты от Запада. Правда, именно этот вид вооружения поступит в Украину нескоро, но это означает, что барьеры по предоставлению таких ракет уже сняты.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков. Дальнобойные ракеты от США очень сильно изменят ситуацию на фронте

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Дальнобойное оружие от США может быть нескоро

Катков отметил, что неизвестно, когда будут дальнобойные ракеты от США. Снаряды GLSDB покупают у производителей. Они еще в 2018 году были готовы производить эти ракеты, но заказов не было. Поэтому этих ракет нет на вооружении каких-либо армий, чтобы Украина оттуда как можно быстрее получила это вооружение.

Их нужно изготовить. Если брать сообщения с Западных СМИ, говорится, что первая партия поступит в течение 9 месяцев, но она будет настолько мала, что вряд ли изменит ситуацию на фронте. Речь идет только о 24 единицах GLSDB,

– заметил военный эксперт.

Он добавил, что в следующем году уже могут выйти на показатель 800 единиц в год. Все же есть вариант получить их быстрее, потому что потенциально у производителей может быть запас, который они собирались сразу поставить заказчику. Впрочем, точной информации об этом нет, поэтому вряд ли это вооружение будет у Украины в ближайшее время.

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Табу на дальнобойное оружие снято

По словам главного редактора Defence Express, факт передачи таких снарядов снимает табу на дальнобойное оружие для Украины. Эти снаряды летят дальше, чем те же ракеты Точка-У. Следовательно, можно будет поражать составы боеприпасов, топлива, командные пункты, которые ВСУ поражали с помощью HIMARS, но россияне передвинули их дальше.

"У Европы или другого донора вооружения есть ракеты, позволяющие поражать цели на дальности более 100 километров. Это крылатые ракеты воздушного базирования, например, ракета SCALP в специальной экспортной версии, даже. Правда, была договоренность, которую Россия нарушила, не передавать ракеты с дальностью свыше 300 километров", – подчеркнул Катков.

Как он отметил, Россия передала Беларуси ракеты для Искандера, а там говорится о дальности почти 2500 километров. Очевидно, что табу передачи Украине дальнобойных ракет снято. Некоторые барьеры сняты, и Украина получит снаряды на 150 километров и 300 километров.

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