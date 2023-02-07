Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков. Далекобійні ракети від США дуже сильно змінять ситуацію на фронті.

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Далекобійна зброя від США може бути нескоро

Катков зазначив, що невідомо, коли будуть далекобійні ракети від США. Снаряди GLSDB купують у виробників. Вони ще у 2018 році були готові виготовляти ці ракети, але замовлень не було. Тому цих ракет немає на озброєнні якихось армій, щоб Україна звідти якнайшвидше отримала це озброєння.

Їх необхідно виготовити. Якщо брати повідомлення з Західних ЗМІ, мовиться про те, що перша партія надійде протягом 9 місяців, але вона буде настільки мала, що навряд змінить ситуацію на фронті. Мовиться лише про 24 одиниці GLSDB,

– зауважив військовий експерт.

Він додав, що наступного року вже можуть вийти на показник 800 одиниць за рік. Усе ж є варіант отримати їх швидше, бо потенційно у виробників може бути запас, який вони збирались одразу поставити замовнику. Утім точної інформації про це немає, тож навряд це озброєння буде в України найближчим часом.

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Табу на далекобійну зброю знято

За словами головного редактора Defence Express, факт передачі таких снарядів знімає табу на далекобійну зброю для України. Ці снаряди летять далі, ніж ті ж ракети Точка-У. Отже, можна буде вражати ті склади боєприпасів, палива, командні пункти, що ЗСУ вражали за допомогою HIMARS, але росіяни пересунули їх далі.

"У Європи чи іншого донора озброєння є ракети, які дозволяють вражати цілі на дальності понад 100 кілометрів. Це крилаті ракети повітряного базування, наприклад, ракета SCALP у спеціальній експортній версії, навіть. Щоправда, була домовленість, яку Росія порушила, не передавати ракети з дальністю понад 300 кілометрів", – наголосив Катков.

Як він зазначив, Росія передала Білорусі ракети для Іскандер, а там мовиться про дальність майже 2500 кілометрів. Тож, очевидно, що табу передачі Україні далекобійних ракет знято. Певні бар'єри знято, й Україна отримає снаряди на 150 кілометрів і 300 кілометрів.

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