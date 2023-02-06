Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик Олексій Гетьман. Насправді вже невдовзі Україні можуть суттєво прискорити передачу літаків F-16.

Важливо Змінять хід війни: основні характеристики F-16 і позиція Заходу щодо передачі літаків Україні

Радянські літаки МіГ-21 і Су-22

Польща 6 лютого заявила, що було б непогано, аби на Мюнхенській конференції з безпеки, що відбудеться 17 – 19 лютого, було б непросто обговорене питання передачі Україні винищувачів, але й ухвалене якесь відповідне рішення. Тобто, аби Україна вже в середині лютого точно знала, що невдовзі отримає необхідні літаки F-16.

Однак, у той же час поляки кажуть, що хочуть ще переговорити з німцями, аби передати Україні старіші МіГ-21 і Су-22. Очевидно, поляки закладають думку, що ці літаки можуть стати перехідним етапом для України. Тобто, зараз отримати МіГ-21 і Су-22, а трохи пізніше, коли будуть готові наші екіпажі, вже тоді отримати нові F-16.

Гетьман про те, чому радянські МіГ-21 і Су-22 не можуть бути проміжним варіантом для України: дивіться відео

Україні потрібні сучасні F-16

Гетьман зазначив, що очевидно вийде своїми словами з мейнстріму, скаже непопулярні речі, але нам потрібні виключно сучасні літаки F-16. Їх важко перехопити, їх важко радіолокаційними станціями знайти, у них у 20 разів менш ефективна відбиваюча поверхня, ніж у тих-таки, наприклад, МіГ-29.

Старт МіГ-21 чи Су-22 одразу буде вирахуваний засобами електронної боротьби, засобами радіоелектронної розвідки. Тому, не хочу нікого ображати, але це схоже на літаки-камікадзе,

– зауважив військовий експерт.

Військова допомога Україні: останні новини