"Достанут до Крыма": как ракеты на 150 километров изменят ход войны

Запад увеличивает военную помощь Украине. На днях будет обнародован новый пакет военной помощи от США, в который могут войти ракеты дальности около 150 километров.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционер и публицист из США Андрей Пионтковский. Он убежден, что ракеты большей дальности кардинально изменят ситуацию на фронте.

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Пионтковский заметил, по информации прессслужбы Пентагона, в пятницу 3 февраля, будет объявлен пакет новой военной помощи от США. Если туда войдут ракеты GLSDB, это станет важным шагом, ведь расширит дальность ракет от 80 км до 150 км.

Я думаю, что эти ракеты уже доставляются. Их очень много, к тому же их легко производить,

– добавил оппозиционер.

Ракеты будут доставать в Крым

Пионтковский подчеркнул, что эти ракеты могут доставать до значительной части Крыма, в том числе аэродрома в Джанкой. Более того, почти весь набор оружия, который просил Валерий Залужный, имеет уже документальное подтверждение о предоставлении.

Теперь, когда получат новые ракеты, Залужный сможет атаковать оборонные сооружения и живую силу врага в Крыму уже сегодня. Это события, которые изменят правила игры,

– подчеркнул говорящий.

Пионтковский о возможностях ракет большей дальности: смотреть видео

Предубеждения американцев

Пионтковский обратил внимание на заявление, сделанное министром обороны Алексеем Резников перед лидерами Европейского Союза. Он заявил о том, что Украина готова взять на себя обязательство, что не будет наносить удары по российской территории оружием, которое ей передает США.

Жаль, что американцы не могут сбросить с себя все эти табу, это плохая новость. Но хорошая новость в том, что Резников сделал не просто так это заявление. Моя гипотеза, что под это заявление Украина получит не только GLSDB, но и разрешение на Atacms, которые расширят еще вдвое дальность огневого воздействия.

– добавил говорящий.

Пионтковский подчеркнул, что победить Россию не обязательно бить по ее территории.

"Хотелось бы, конечно, ударить хотя бы по тем аэродромам, с которых наносятся удары, но и без них победить можно", – уверен оппозиционер.

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