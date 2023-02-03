Про це 24 Каналу розповів російський опозиціонер і публіцист із США Андрій Піонтковський. Він переконаний, що ракети більшої дальності кардинально змінять ситуацію на фронті.

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Піонтковський зауважив, за інформацією пресслужби Пентагону, в п’ятницю 3 лютого, буде оголошений пакет нової військової допомоги від США. Якщо туди ввійдуть ракети GLSDB, це стане принциповим кроком, адже розширить дальність ракет від 80 кілометрів до 150 кілометрів.

Я думаю, що ці ракети уже доставляють. Їх дуже багато, до того ж їх легко виробляти,

– додав опозиціонер.

Ракети діставатимуть до Криму

Піонтковський підкреслив, що ці ракети можуть діставати до значної частини Криму, зокрема до аеродрому в Джанкой. Ба більше, майже увесь набір зброї, який просив Валерій Залужний, має уже документальне підтвердження про надання.

Тепер, коли отримають ці нові ракети, Залужний зможе атакувати оборонні споруди та живу силу ворога в Криму уже сьогодні. Це події, що змінять правила гри,

– наголосив мовець.

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Упередження американців

Піонтковський звернув увагу на заяву, яку зробив міністр оборони Олексій Резніков перед лідерами Європейського Союзу. Він заявив про те, що Україна готова взяти на себе зобов'язання, що не буде завдавати ударів по російській території зброєю, яку їй передає США.

Шкода, що американці не можуть скинути з себе всі ті табу, це погана новина. Але гарна новина в тому, що Резніков зробив не просто так цю заяву. Моя гіпотеза, що під цю заяву Україна отримає не лише GLSDB, а ще й дозвіл на Atacms, які розширять ще вдвічі дальність вогневого впливу,

– додав мовець.

Піонтковський наголосив, щоб перемогти Росію не обов’язково бити по її території.

"Хотілось би звісно, вдарити хоча б по тих аеродромах, з яких наносяться удари, але і без них перемогти можна", – впевнений опозиціонер.

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