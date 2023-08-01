Побеждает более ловкий: в Воздушных силах рассказали, могут ли россияне сбить Storm Shadow

Минобороны России постоянно отчитывается об успешных уничтожениях Storm Shadow. В Воздушных силах говорят, что сбить дальнобойные ракеты трудно. Они летят низко, так же, как дроны.

Уже несколько дней украинские беспилотники атакуют Москву. Им удается прорваться через российскую противовоздушную оборону. Несмотря на это, россияне продолжают рассказывать, как они уничтожают дальнобойные ракеты Storm Shadow. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона, действительно ли могут россияне сбивать британские ракеты, или они снова выдают желаемое за реальное, информирует 24 Канал.

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Летят очень низко

Ракеты Storm Shadow летят на очень низкой высоте. Так же, как дроны. Поэтому перехватить их обычными средствами ПВО очень тяжело, рассказал Юрий Игнат.

Впрочем, он не стал исключать возможность, что россиянам удастся их сбить. Ведь на войне побеждает прежде всего тот, кто ловчее и гибче.

Это, собственно, и доказывают украинские военные, которые неоднократно сбивали российские крылатые ракеты.

Те же Х-101, которыми враг штурмует Украину, по классу, скорости и параметрам полета не отличаются от британских Storm Shadow.

Ракеты Storm Shadow уже проявили себя на деле, показали, что они долетают.

Они долетают очень хорошо. И нам это нравится. Украине нужно больше такого оружия,

– заметил Игнат.

Украина и дальнобойные ракеты