Побеждает более ловкий: в Воздушных силах рассказали, могут ли россияне сбить Storm Shadow
Минобороны России постоянно отчитывается об успешных уничтожениях Storm Shadow. В Воздушных силах говорят, что сбить дальнобойные ракеты трудно. Они летят низко, так же, как дроны.
Уже несколько дней украинские беспилотники атакуют Москву. Им удается прорваться через российскую противовоздушную оборону. Несмотря на это, россияне продолжают рассказывать, как они уничтожают дальнобойные ракеты Storm Shadow. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона, действительно ли могут россияне сбивать британские ракеты, или они снова выдают желаемое за реальное, информирует 24 Канал.
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Летят очень низко
Ракеты Storm Shadow летят на очень низкой высоте. Так же, как дроны. Поэтому перехватить их обычными средствами ПВО очень тяжело, рассказал Юрий Игнат.
Впрочем, он не стал исключать возможность, что россиянам удастся их сбить. Ведь на войне побеждает прежде всего тот, кто ловчее и гибче.
Это, собственно, и доказывают украинские военные, которые неоднократно сбивали российские крылатые ракеты.
Те же Х-101, которыми враг штурмует Украину, по классу, скорости и параметрам полета не отличаются от британских Storm Shadow.
Ракеты Storm Shadow уже проявили себя на деле, показали, что они долетают.
Они долетают очень хорошо. И нам это нравится. Украине нужно больше такого оружия,
– заметил Игнат.
Украина и дальнобойные ракеты
- 11 мая Великобритания подтвердила передачу Украине своих дальнобойных ракет Storm Shadow. А 18 мая там уже заявляли, что Украина стала их успешно применять против врага.
- Сейчас Украина находится в ожидании двух других видов дальнобойных ракет: немецкой Taurus и американских ATACMS.
- Так, у Байдена пока не спешат передавать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Там говорят, что у Украины есть другие насущные потребности. Кроме того, США еще ждут замены ATACMS ракетами следующего поколения с большей дальностью действия PrSM.
- В то же время, Германия отказывается предоставить свои крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 500 километров. Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия не планирует менять свое решение. Там, вероятно, боятся, что Украина будет применять эти ракеты по территории России.