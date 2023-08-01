Вже кілька днів поспіль українські безпілотники атакують Москву. Їм вдається прорватися через російську протиповітряну оборону. Попри це росіяни продовжують розповідати, як вони нищать далекобійні ракети Storm Shadow. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону, чи росіяни справді можуть збивати британські ракети, чи вони знову видають бажане за реальне, інформує 24 Канал.

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Летять дуже низько

Ракети Storm Shadow летять на дуже низькій висоті. Так само, як дрони. Тому перехопити їх звичайними засобами ППО дуже важко, розповів Юрій Ігнат.

Втім, він не став виключати можливості, що росіяни вдасться їх збити. Адже на війні перемагає перш за все той, хто спритніший і гнучкіший.

Це власне і доводять українські військові, які неодноразово збивали російські крилаті ракети.

Ті самі Х-101 ,якими ворог штурмує Україну, за класом, швидкістю та параметрами польоту не відрізняються від британських Storm Shadow.

Ракети Storm Shadow вже проявили себе на ділі, показали, що вони долітають.

Вони долітають дуже гарно. І нам це подобається. Україні потрібно більше такої зброї,

– зауважив Ігнат.

Україна і далекобійні ракети