Авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап рассказал 24 Каналу о реальной дальности вражеских баллистических ракет и способах эффективной борьбы с ними. По его словам, раскрытие истинных характеристик российского вооружения открывает перед украинскими военными новые перспективы.

Какова настоящая дальность "Искандеров"

Долгое время считалось, что баллистические ракеты "Искандер-М" способны поражать цели на расстоянии до 500 километров. Однако данные разведки свидетельствуют, что их реальная максимальная дальность составляет всего 390 километров, а мифические цифры уходят корнями еще в договоры 1987 года.

Эта разница имеет решающее значение для безопасности украинских городов. Для атак на Киев враг вынужден размещать пусковые установки на расстоянии 150–190 километров от границы, а не прятать их за 300 километров в глубоком тылу.

Это уже говорит о том, что эти установки уже находятся в зоне досягаемости наших Middle Strike. Более того, они абсолютно точно будут находиться в зоне действия баллистической ракеты, которая вот-вот должна появиться,

– подчеркнул Константин Криволап.

Как только Силы обороны получат необходимые средства поражения, выезд российских оперативно-тактических ракетных комплексов на пусковые позиции превратится для врага в настоящее самоубийство.

Авиаэксперт назвал реальные характеристики "Искандеров": смотрите видео

Мифы вокруг "Искандера-1000"

Аналитик также прокомментировал появление обновленной российской ракеты 9М723-2, которую вражеская пропаганда окрестила "Искандером-1000". В России заявляли о способности ракеты летать на 800 или даже 1000 километров, однако эти заявления оказались очередным преувеличением.

Россияне говорили, что мы дотянем до тысячи километров, и таким образом появилось название "Искандер-1000". Но это абсолютно не соответствует действительности. Эта ракета может летать на расстояние 550 километров. Все, точка,

– пояснил авиаэксперт.

Для запуска таких модифицированных ракет оккупантам нужна новая удлиненная пусковая установка "Бора-М". В то же время увеличение дальности до 550 километров существенно не спасает врага от украинских высокоточных средств поражения.