Авіаційний експерт, аналітик Костянтин Криволап розповів 24 Каналу про реальну дальність ворожих балістичних ракет та способи ефективної боротьби з ними. За його словами, розкриття справжніх характеристик російського озброєння відкриває перед українськими військовими нові перспективи.

Яка справжня дальність "Іскандерів"

Тривалий час вважалося, що балістичні ракети "Іскандер-М" здатні вражати цілі на відстані до 500 кілометрів. Однак дані розвідки свідчать, що їхня реальна максимальна дальність становить лише 390 кілометрів, а міфічні цифри тягнуться ще з договорів 1987 року.

Ця різниця має вирішальне значення для безпеки українських міст. Для атак по Києву ворог змушений розміщувати пускові установки на відстані 150 – 190 кілометрів від кордону, а не ховати їх за 300 кілометрів у глибокому тилу.

Це вже каже про те, що ці установки вже знаходяться в зоні досяжності наших Middle Strike. Ба більше вони абсолютно точно будуть знаходитися в зоні дії балістичної ракети, яка от-от повинна з'явитися,

– наголосив Костянтин Криволап.

Як тільки Сили оборони отримають необхідні засоби ураження, виїзд російських оперативно-тактичних ракетних комплексів на пускові позиції перетвориться для ворога на справжнє самогубство.

Авіаексперт назвав реальні характеристики "Іскандерів": дивіться відео

Міфи довкола "Іскандер-1000"

Аналітик також прокоментував появу оновленої російської ракети 9М723-2, яку ворожа пропаганда охрестила "Іскандер-1000". В Росії заявляли про здатність балістики летіти на 800 чи навіть 1000 кілометрів, проте ці заяви виявилися черговим перебільшенням.

Росіяни казали, що ми доб'ємо до тисячі кілометрів, і таким чином з'явилася назва "Іскандер-1000". Але це абсолютно не відповідає дійсності. Оця ракета може літати на відстань 550 кілометрів. Все, крапка,

– пояснив авіаексперт.

Для запуску таких модифікованих ракет окупантам потрібна нова подовжена пускова установка "Бора-М". Водночас збільшення дальності до 550 кілометрів суттєво не рятує ворога від українських високоточних засобів ураження.