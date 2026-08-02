До последнего защищал северную границу: в Сумах простились с 23-летним Даниилом Барановым

Даниила Баранова проводили в последний путь в Сумах. Военный поступил на службу в Госпограничную службу еще в 2022 году, а недавно получил тяжелые ранения на фронте. Теперь ему навсегда осталось 23 года.

О трагическом событии сообщили на странице 5-го пограничного отряда ГПСУ.

Что известно о пограничнике?

Даниил Баранов родился в Сумах 3 июля 2003 года. Он окончил специализированную школу I–III ступеней № 7 имени Максима Савченко и учился в машиностроительном профессиональном колледже СумГУ. В 2022 году Даниил окончил колледж и получил квалификацию техника-технолога (литье металлов).

После учебы парень пошел по стопам своего отца, Юрия, который уже более 20 лет служит пограничником. В октябре 2022 года Даниил вступил в ряды ГПСУ, он проходил службу в Сумском пограничном отряде.



Даниил Баранов защищал северную границу Украины / Фото: 5-й пограничный отряд ГПСУ

17 июля 2026 года Даниил получил тяжелые ранения во время выполнения боевого задания в Сумской области. К сожалению, ранения оказались несовместимыми с жизнью. 24 июля пограничник скончался.

Искренний, мужественный и несгибаемый – именно таким Даниила Баранова навсегда запомнили друзья, побратимы и родные. Его жизнь стала примером преданного служения Украине, чести, мужества и безграничной любви к родной земле,

– написали на странице 5-го пограничного отряда.



Даниил Баранов скончался от ранений, полученных во время выполнения боевого задания / Фото: 5-й пограничный отряд ГПСУ

29 июля старшего сержанта Даниила Баранова проводили в последний путь. Воина отпели в Свято-Георгиевском храме, а похоронили его на Ганновском кладбище.

Отдать последнюю дань уважения мужественному защитнику пришли родные и близкие, друзья, побратимы-пограничники, жители города.



Похороны Даниила Баранова / Фото: 5-й пограничный отряд ГПСУ

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким воина. Вечная память и честь Даниилу!

Напомним, на Запорожском направлении во время выполнения боевого задания погиб защитник из Лисичанска Артем Коломиец. Военнослужащий служил в составе 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Воин является кавалером ордена "За мужество" III степени.