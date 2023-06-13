Российская ракета в Кривом Роге убила 21-летнего Даниила Корнилова

Ночью 13 июня оккупанты атаковали Днепропетровщину. Вражеская ракета попала в пятиэтажку и предприятие.

К сожалению, не обошлось без жертв. Сейчас известно об 11 погибших в результате российской атаки.

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Ракета убила Даниила Корнилова

21-летний Даниил Корнилов в 2019 году окончил Криворожский лицей №81. Ночью 13 июня мужчина работал на предприятии, в которое попала российская ракета. У мужчины остались жена и маленький сынишка, которому 1 год и три месяца.

Кроме Данилы, погибли еще 6 его сотрудников. Речь идет о складе бутылированной воды для Херсона, где около 25 человек работали в круглосуточном режиме.

Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что вода развозилась в разные уголки Украины, недавно отсюда отправляли фуры воды в Херсон.

Здесь нашли семерых погибших граждан, самому молодому из них было 17 лет. Три человека отсюда сейчас в больницах. На данный момент в Кривом Роге 11 погибших,

– подытожил Клименко.

В результате удара погиб Даниил Корнилов / Фото из соцсетей

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