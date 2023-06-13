Российская ракета в Кривом Роге убила 21-летнего Даниила Корнилова
Источник:"СВОИ"
Ночью 13 июня оккупанты атаковали Днепропетровщину. Вражеская ракета попала в пятиэтажку и предприятие.
К сожалению, не обошлось без жертв. Сейчас известно об 11 погибших в результате российской атаки.
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Ракета убила Даниила Корнилова
21-летний Даниил Корнилов в 2019 году окончил Криворожский лицей №81. Ночью 13 июня мужчина работал на предприятии, в которое попала российская ракета. У мужчины остались жена и маленький сынишка, которому 1 год и три месяца.
Кроме Данилы, погибли еще 6 его сотрудников. Речь идет о складе бутылированной воды для Херсона, где около 25 человек работали в круглосуточном режиме.
Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что вода развозилась в разные уголки Украины, недавно отсюда отправляли фуры воды в Херсон.
Здесь нашли семерых погибших граждан, самому молодому из них было 17 лет. Три человека отсюда сейчас в больницах. На данный момент в Кривом Роге 11 погибших,
– подытожил Клименко.
Из-за удара по Кривому Рогу погибли молодые супруги
- В результате ракетного удара на Кривой Рог погибли молодые супруги – учитель младших классов и его жена. Обоим было 22 года. Российская ракета убила их, пока они мирно спали в собственном доме.
- Пара Давида и Ксении Эпельман обручилась в прошлом году и проживали на первом этаже изуродованного дома.
- На место трагедии приехала мама Ксении и она в отчаянии от потери ребенка и зятя. Не сдерживая слез, под сопровождением спасателя она вошла в квартиру детей и принесла на место гибели цветы.