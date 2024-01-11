Дважды получал ранения, но снова возвращался: на фронте погиб 21-летний Даниил Новиков

Выполняя боевое задание, погиб 21-летний Даниил Новиков. Когда началась полномасштабная война, молодой человек жил и работал в Бельгии, однако вернулся и стал на защиту Украины.

О трагической потере сообщила в сети боевая напарница и друг Даниила Леся Ганжа. Она уточнила, что уже прошло 40 дней, как погиб Герой. 24 Канал.

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Был гениальным пилотом

Даниил был всего 19 лет, когда началась полномасштабная война. Он жил и работал в Бельгии, однако февраль 2022 все изменил. Он вернулся в Украину и вступил в ряды армии. Сначала парня не хотели брать, потому что ему было всего 19 лет и к тому же он студент университета, хотя и был в академотпуске. Тогда летом 2022 он поехал в Бахмут, подал документы в ТЦК там и смог вступить в ряды армии.

Как рассказала его боевая напарница, они познакомились в апреле и сразу начали работать вместе.

У меня была задача запустить FPV, и мне нужно было выбрать партнера. Это не столь простая задача в подразделении, где все давно и все разделены на экипажи. Он приехал через несколько дней после меня, и тогда я просто подошла к нему и спросила: "Будешь со мной летать на FPV?" Он сказал "Буду" - и мы улетели,

– рассказала Леся об их знакомстве.

Она призналась, что очень долго училась летать, а вот Даниила все вышло очень быстро и на следующий день он начал полноценно работать. Леся добавила, что он постоянно шутил, помогал ей и стал тем самым вымоленным другом, которого так не хватало.

Даниил и Леся часто переезжали, но впоследствии пришлось сменить подразделение из-за конфликтов с другими бойцами. Молодого человека уговаривали, мол, он сливает позиции, однако все проверки и показания на полиграфе не подтвердили этого. Впрочем, это все равно повлияло на то, как воспринимали бойца другие военные.

В октябре они оказались под Бахмутом. Позже Даниила отправили на штурм. К сожалению, он так и не вернулся из него. По словам боевой напарницы, он погиб от попадания вражеского дрона – тот попал ему в голову. Леся Ганжа добавила, что у него было уже два ранения, но каждый раз возвращался в строй.

О том, что его нет, я узнала по рации. "Кто остался на позиции?" – "Двухсотые" – "Кто 200?" – "Даня и…"... Мир остановился. Его тело там у них. Он считается пропавшим без вести. Но наш Даня ни в какой безвести не исчезал, он погиб при выполнении боевой задачи. Его отец тоже так считает, и мы готовимся в суд, пока есть 5 живых свидетелей его гибели,

– поделилась Леся Ганжа.

Она также добавила, что отец Даниила – военный врач, недавно ему исполнилось 60 лет. Мама Героя сейчас на лечении – у нее рак последней стадии.

Трагические потери Украины в войне

на войне погиб 26-летний воин Павел Бродюк родом из Львовской области. Молодой защитник был командиром отделения ударных беспилотных авиационных комплексов 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. Он погиб 7 января.

Обороняя Украину погиб 23-летний пилот боевого самолета МиГ-29 "Blue Helmet" Владислав. О трагической потере сообщила Евгения Нестеренко.

на войне погиб известный поэт и писатель Максим Кривцов. О гибели Героя сообщила 7 января мама Максима.

Редакцияискренне сочувствует всем родным и близким Героя. Вечная память. Низко кланяемся к земле Герою Украины, отдавшего свою жизнь в борьбе за независимость родного государства.