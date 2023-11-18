Защищал Украину до последнего вздоха: на фронте погиб 23-летний Даниил Сычев "Броник"
Источник:0412.ua
В борьбе за независимость Украина ежедневно теряет самых лучших из своих людей. Так, стало известно, что на фронте против российских захватчиков погиб младший сержант Даниил Сычев с позывным "Броником".
К моменту гибели защитнику было всего 23 года. Сам он был родом из Мариуполя и стал в защиту государства в первые дни вторжения России.
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"Броник" погиб на фронте во время боевой задачи
Даниил начал свой путь в начальной школе №14 в Мариуполе. Ища дальнейшие возможности, он впоследствии переехал в Боярку в Киевской области, где успешно закончил среднее образование. После окончания учебы Даниил вернулся в родной город Мариуполь и получил высшее образование в Мариупольском государственном гуманитарном университете.
После окончания университета Даниил начал работать баристой, одновременно вынашивая свои мечты открыть собственное кафе. Наряду со своими предпринимательскими стремлениями, он также нашел утешение в областях фотографии и письма, что позволило его творческой стороне процветать.
Между тем отец Даниила много лет своей жизни посвятил заводу "Азовсталь", и парень стремился пойти по его стопам к началу войны.
"Броник" погиб на войне против оккупантов / Фото из фейсбука Владимира Сычева
Но все изменилось, когда Россия начала полномасштабную агрессию против Украины. Не колеблясь, он мужественно встал на защиту Родины в составе Войск территориальной обороны. Чудом вырвавшись от захватчиков, Даниил нашел убежище в Запорожье и быстро записался в ряды Вооруженных Сил.
В течение всей службы он смело защищал Украину, сначала в составе Мариупольского и Бахмутского батальонов ТРО. В конце июля он перешел в 3 штурмовую бригаду.
Военный погиб 12 сентября 2023 на Андреевском направлении на Востоке Украины. Военный был одним из защитников, благодаря которому населенный пункт освободили от оккупации.
Последнее уважение военному отдали в Житомире, городе, который стал родным для него и его семьи, бежавшей от российской оккупации.
Тяжелые потери Украины на войне за независимость
- На Авдеевском направлении погиб старший сержант Леонид Ищенко с позывным "Моцартом". Он был кавалером ордена "Золотой крест", который лично получил от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
- Во время выполнения боевого задания вблизи села Кринки погиб младший сержант Сергей Мазуров. До войны мужчина был шахматистом и несколько раз побеждал в областных и всеукраинских соревнованиях.
- Также на фронте погиб украинский хоккеист Алексей Логинов. К моменту гибели мужественному воину было всего 23 года.