Дания доставит Украине еще 2 партии истребителей F-16

Украина уже получила от Дании шесть F-16. Всего в нашу страну должно поступить 19 истребителей.

Об этом заявила глава правительства Дании Метте Фредериксен на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским, сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Дания передаст Украине еще две партии истребителей F-16

По словам премьер-министра Дании, их страна не имеет никаких изменений в планах по передаче Украине определенного количества истребителей F-16.

Шесть было доставлено. Это была первая партия,

– отметила Фредериксен.

Глава датского правительства напомнила, что с лета прошлого года Данию привлекли к подготовке украинских пилотов для полетов на этих истребителях.

"Это было сложно, но мы смогли достичь успеха в обучении. Поэтому, процесс продолжается. И потом еще будет партия и еще одна следующая партия. Всего будет 19 (самолетов – 24 Канал), как мы сказали в самом начале", – подчеркнула премьер Дании.