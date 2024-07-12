Есть необходимые комплексы: как Дания может усилить ПВО Украины

Наше государство продолжает страдать от ракетных атак России. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что ее стране стоит передать все системы противовоздушной обороны Украине.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что Дания, Норвегия и Нидерланды на протяжении войны активно помогают Украине. Он отметил, что военная поддержка этих стран связана с авиационными компонентами обороны, в частности ПВО, зенитно-ракетные комплексы и самолеты.

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Заявление Дании

Роман Свитан отметил, что заявление лица такого высокого ранга следует воспринимать очень серьезно. По его словам, это практически указание к действиям.

Весь спектр оборудования, которое есть в Дании мы однозначно получим. Там есть более 10 комплексов средней и малой дальности поражения. Также она имеет части систем Patriot, которые могут быть приобщены к нидерландской инициативе,

– сказал он.

Военный эксперт отметил, что в Дании есть переносные зенитно-ракетные комплексы различного уровня, которые очень помогли бы Украине для продолжения борьбы против российской агрессии.

Свитан также добавил, что границы Дании, если Украина получит ее ПВО, смогут защищать соседние страны НАТО.