Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що Данія, Норвегія та Нідерланди впродовж війни активно допомагають Україні. Він зазначив, що військова підтримка цих країн пов'язана з авіаційними компонентами оборони, зокрема ППО, зенітно-ракетні комплекси та літаки.

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Заява Данії

Роман Світан зауважив, що заяву особи такого високого рангу варто сприймати дуже серйозно. За його словами, це практично вказівка до дій.

Весь спектр обладнання, яке є у Данії ми однозначно отримаємо. Там є понад 10 комплексів середньої та малої дальності ураження. Також вона має частини систем Patriot, які можуть бути долучені до нідерландської ініціативи,

– сказав він.

Військовий експерт наголосив, що у Данії є переносні зенітно-ракетні комплекси різного рівня, які дуже допомогли б Україні для продовження боротьби проти російської агресії.

Світан також додав, що кордони Данії, якщо Україна отримає її ППО, зможуть захищати сусідні країни НАТО.