Дания передала Украине уникальные морские БПЛА SeaBat, – ВМС
Источник:АрмияInform
Украина получает военную помощь от разных стран-союзниц. В частности, уникальные дроны передала нашему государству Дания.
Дания передала Украине уникальные морские беспилотники SeaBat. Эта техника станет важной для военных моряков.
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Он поможет собрать информацию
По словам начальника гидрографической службы ВМС ВСУ Романа Гончаренко, главная задача многолучевого эхолота – собирать точную информацию о морском дне и среде.
После этого ее можно обработать и использовать для создания и обновления морских карт и планшетов для поддержания безопасной навигации в районе. По его словам, полученная батиметрическая информация позволяет знать глубину дна с плотностью через каждый сантиметр.
Соответственно, мы можем знать имеющиеся подводные препятствия, выбрать правильные места стоянки наших плавсредств, варианты прохода, маршруты переходов судов,
– объяснил он.
Дроны: последние новости
- Войну России против Украины часто называют войной дронов, поэтому налаживает собственное производство. В частности, говорится о первых образцах еще одного типа беспилотников. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в эфире телемарафона рассказал, что у Украины уже есть первые образцы собственных дронов типа "Ланцет". Их можно использовать на поле боя.
- Глава Минцифры отметил, что совсем скоро можно будет говорить о массовом производстве этих дронов. Он также рассказал, что Украина уже разрабатывает новые модели надводных дронов. Они будут с "сюрпризами" для россиян
- Министерство обороны Украины подготовило постановление, которое позволит государственному заказчику покупать беспилотники гражданского назначения без дополнительных регуляций. Это должно существенно упростить покупку дронов для ВСУ. Соответствующий документ уже был передан в Кабинет Министров Украины для утверждения и подписания.