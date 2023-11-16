Дания передала Украине уникальные морские БПЛА SeaBat, – ВМС

Украина получает военную помощь от разных стран-союзниц. В частности, уникальные дроны передала нашему государству Дания.

Дания передала Украине уникальные морские беспилотники SeaBat. Эта техника станет важной для военных моряков.

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Он поможет собрать информацию

По словам начальника гидрографической службы ВМС ВСУ Романа Гончаренко, главная задача многолучевого эхолота – собирать точную информацию о морском дне и среде.

После этого ее можно обработать и использовать для создания и обновления морских карт и планшетов для поддержания безопасной навигации в районе. По его словам, полученная батиметрическая информация позволяет знать глубину дна с плотностью через каждый сантиметр.

Соответственно, мы можем знать имеющиеся подводные препятствия, выбрать правильные места стоянки наших плавсредств, варианты прохода, маршруты переходов судов,

– объяснил он.

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