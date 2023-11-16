Данія передала Україні унікальні морські безпілотники SeaBat. Ця техніка стане важливою для військових моряків.
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Він допоможе зібрати інформацію
За словами начальника гідрографічної служби ВМС ЗСУ Романа Гончаренка, головне завдання багатопроменевого ехолота – збирати точну інформацію про морське дно і середовище.
Після цього її можна обробити та використовувати для створення та оновлення морських карт і планшетів для підтримки безпечної навігації в районі. За його словами, отримана батиметрична інформація дає змогу знати глибини дна зі щільністю через кожен сантиметр.
Відповідно, ми можемо знати наявні підводні перешкоди, обрати правильні місця стоянки наших плавзасобів, варіанти проходу, маршрути переходів суден,
– пояснив він.
Дрони: останні новини
- Війну Росії проти України часто називають війною дронів, тож Україна налагоджує власне виробництво. Зокрема, мовиться про перші зразки ще одного типу безпілотників. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у етері телемарафону розповів, що Україна вже має перші зразки власних дронів типу "Ланцет". Їх можна використати на полі бою.
- Очільник Мінцифри зазначив, що зовсім скоро можна буде говорити про масове виробництво цих дронів. Він також розповів, що Україна вже розробляє нові моделі надводних дронів. Вони будуть з "сюрпризами" для росіян
- Міністерство оборони України підготувало постанову, яка дозволить державному замовнику купувати безпілотники цивільного призначення без жодних додаткових регуляцій. Це має суттєво спростити покупку дронів для ЗСУ. Відповідний документ уже передали до Кабінету Міністрів України для затвердження та підписання.