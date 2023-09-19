Дания передаст Украине еще 45 танков, – СМИ
Источник:Avisendanmark
Дания предоставит Украине еще больше танков Leopard 1 и Т-72. Глава Минобороны страны сказал, что эти танки являются частью военной помощи Вооруженным Силам Украины на ориентировочно 830 миллионов долларов (5,8 миллиарда датских крон),
Соответствующее заявление глава Минобороны Дании сделал 19 сентября. Это произошло во время заседания Контактной группы по обороне Украины на базе "Рамштайн" в Германии.
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Что известно о новых танках для Украины
Трольс Лунд Пульсен заявил, что Украина получит от Дании 45 танков:
В TV 2 Nyheder написали, что министр обороны Дании заметил особенности объявленной помощи. В частности, танк Т-72EA – советского производства. Именно поэтому эти танки Украину можно немедленно включить в состав техники Вооруженных Сил Украины.
Для использования Leopard украинским военным требуется дополнительная подготовка, а с танками Т-72 этой проблемы нет,
– объяснил министр.
К слову, Дания в сотрудничестве с Германией и Нидерландами уже купила для Киева 100 танков Leopard 1A5. Первые десять из них уже были переданы в Украину в начале сентября 2023 года.
Что известно о новой помощи от Дании
- Копенгаген 12 сентября 2023 года объявил о новом пакете военной помощи Украины. В частности, на сайте Министерства обороны Дании говорилось, что сумма нового пакета военной помощи составляет ориентировочно 5,8 миллиарда датских крон.
- В министерстве объясняли, что помощь будет включать танки, боевые машины пехоты, танковые боеприпасы и зенитные установки.
- Общую сумму разделят на три этапа передачи. В частности, первый составит 4,3 миллиарда датских крон в 2023 году, 1,4 миллиарда – в 2024 году и еще 52 миллиона – в 2025 году.
- Владимир Зеленский поблагодарил Данию за 12-й, самый большой пакет военной помощи на сумму 830 миллионов долларов. Президент Украины добавил, что именно об этом он договаривался на прошлой неделе во время визита премьер-министра Мэтте Фредериксен в Киев.