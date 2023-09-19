Дания передаст Украине еще 45 танков, – СМИ

Дания предоставит Украине еще больше танков Leopard 1 и Т-72. Глава Минобороны страны сказал, что эти танки являются частью военной помощи Вооруженным Силам Украины на ориентировочно 830 миллионов долларов (5,8 миллиарда датских крон),

Соответствующее заявление глава Минобороны Дании сделал 19 сентября. Это произошло во время заседания Контактной группы по обороне Украины на базе "Рамштайн" в Германии.

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Что известно о новых танках для Украины

Трольс Лунд Пульсен заявил, что Украина получит от Дании 45 танков:

30 – типа Leopard 1;

15 – типа Т-72.

В TV 2 Nyheder написали, что министр обороны Дании заметил особенности объявленной помощи. В частности, танк Т-72EA – советского производства. Именно поэтому эти танки Украину можно немедленно включить в состав техники Вооруженных Сил Украины.

Для использования Leopard украинским военным требуется дополнительная подготовка, а с танками Т-72 этой проблемы нет,

– объяснил министр.

К слову, Дания в сотрудничестве с Германией и Нидерландами уже купила для Киева 100 танков Leopard 1A5. Первые десять из них уже были переданы в Украину в начале сентября 2023 года.

Что известно о новой помощи от Дании