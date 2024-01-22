Россия начала угрожать Дании из-за ее нового соглашения с США: в чем суть конфликта, пояснили в ISW

Недавно Дания и США заключили соглашение, которое дает американским военным доступ к военным базам в Дании. И, конечно, Россия уже начала рассыпаться угрозами по этому поводу.

Так, посол России в Дании Владимир Барбин принялся угрожать. 20 января он заявил, что соглашение между США и Данией, заключенное в декабре 2023 года, якобы "создает новые вызовы" для безопасности страны-агрессора в регионе Балтийского моря. В Институте по изучению войны объяснили, в чем суть конфликта.

Читайте также Глобальная война перерастет в ядерную: Запад должен понять, что в Украине защищает себя

Почему россиянам "пылает" от сделки

Владимир Барбин никак не унимался. Он подчеркивал, что Россия определит "необходимые ответные меры" на такие действия.

А теперь вернемся к Соглашению об оборонном сотрудничестве, которое подписали США и Дания 21 декабря 2023 года. Оно предполагает, что США на постоянной основе могут размещать силы и средства на военных базах в Дании.

По словам посла, соответствующее соглашение – "сознательный курс на дальнейшую деградацию военно-политической ситуации в регионе под лозунгами сдерживания и запугивания России".

В Институте обратили внимание на слова известного русского военкора, связанного с Кремлем. Он ранее уверял, что Финляндия становится "второй Украиной", реагируя на аналогичное соглашение между Финляндией и США. Напомним, что российские официальные лица, в частности Владимир Путин, недавно рассыпались угрозами в сторону Финляндии.

Теперь же угрозы раздаются в адрес члена-основателя НАТО, Дании, у которой вообще отсутствуют общие с Россией границы. В Институте отметили, что это серьезный вызов для всего Альянса.

В то же время обращают внимание на то, что такие угрозы подрывают многолетнюю информационную кампанию. В ее рамках Кремль утверждал, что агрессивные действия производят в ответ на расширение НАТО. Впрочем, Дания – страна-член Альянса, и, казалось бы, методичка на нее не должна была распространяться.

Что касается расширения НАТО. В преддверии словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что будет ветировать вступление Украины в Альянс. Он решил обосновать свои слова. Мол, если мы станем частью военного блока, то это "будет фундаментом третьей мировой войны".