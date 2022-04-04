Данилов и Дейнеко побывали в полуразрушенном, но уже не окруженном Чернигове
Источник:фейсбук Сергея Дейнеко
Российские оккупанты беспощадно обстреливают мирные украинские города. Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко и секретарь СНБО Алексей Данилов посетили полуразрушенный Чернигов.
Захватчики разрушили город на 70%. По словам городского головы Владислава Атрошенко, теперь Чернигов местами напоминает Бучу, а иногда даже и Мариуполь.
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Данилов и Дейнеко приехали в Чернигов
На 40-й день борьбы с российскими оккупантами Дейнеко и Данилов приехали в полуразрушенный Чернигов. Они вместе с побратимами и председателем Черниговской ВГА Вячеславом Чаусом подняли сине-желтое знамя над управлением пограничного отряда.
Вражеские обстрелы серьезно повредили его инфраструктуру. Но это ничто перед нашим стремлением к Свободе и Миру. Мы все восстановим, как и восстановим вместе с Воинами составляющих Сил обороны страны контроль над участками государственной границы. Поблагодарил каждого за защиту Родины, за мужество и несокрушимость,
– отметил глава Госпогранслужбы.
Он добавил, что флаги уже подняты в пограничных подразделениях:
- "Днепровское", с которого началось вторжение на Черниговщине,
- "Добрянка",
- "Гремяч".
Дейнеко подытожил, что неотвратимая победа над российскими оккупантами приближается каждый день, ведь Украина – это независимое и суверенное государство, которое таким и останется.
Смотрите фото из Чернигова / Фото Сергея Дейнеко
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