Если Фуксу нужна SIM-карта, я ему могу передать, – Данилов

Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против украинского олигарха Павла Фукса. Бизнесмена возмутило соответствующее решение.

Он заявил, что у него нет денег даже не может купить себе карточку для мобильного телефона. Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Первые лица" на 24 канале отреагировал на жалобы олигарха.

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Данилов заявил, что поскольку активы Фукса заблокированы, он сам может передать ему телефонную карточку.

Если господину Фуксу нужна SIM-карта – я могу купить, передать, если он уже настолько страдает от наших санкций,

– подчеркнул секретарь СНБО.

Смотрите интервью с Алексеем Даниловым на 24 канале:

Реакция Фукса на санкции против него