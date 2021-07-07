Если Фуксу нужна SIM-карта, я ему могу передать, – Данилов

7 июля 2021 , 06:40
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Источник:

24 канал

Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против украинского олигарха Павла Фукса. Бизнесмена возмутило соответствующее решение.

Он заявил, что у него нет денег даже не может купить себе карточку для мобильного телефона. Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Первые лица" на 24 канале отреагировал на жалобы олигарха.

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Данилов заявил, что поскольку активы Фукса заблокированы, он сам может передать ему телефонную карточку.

Если господину Фуксу нужна SIM-карта – я могу купить, передать, если он уже настолько страдает от наших санкций,
 –  подчеркнул секретарь СНБО.

Смотрите интервью с Алексеем Даниловым на 24 канале:

Реакция Фукса на санкции против него

  • Напомним, что против бизнесмена ввели санкции 18 июня 2021 года. Причиной такого решения СНБО стала причастность Фукса к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине. В частности речь идет о кейсе компании "Голден Деррик".
  • Фукс отрицает обвинения против себя. Он считает, что санкции – это личная месть Данилова, который и настроил против бизнесмена Президента Украины Владимира Зеленского. Олигарх заявил, что соответствующее решение он будет обжаловать в суде.
  • Бизнесмен также сообщил, что якобы у него нет денег. В то же время по словам Фукса, у него есть знакомые, которые могут предложить ему финансовую помощь.
Автор: Анастасія Мигидюк