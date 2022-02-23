Данилов назвал количество резервистов, которые нужны ВСУ

Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что в ВСУ призывают 36 тысяч резервистов. Накануне в Украине объявили об их призыве в особый период.

Такую информацию Данилов озвучил 23 февраля на брифинге, сообщает 24 канал. Он вышел к журналистам после заседания СНБО.

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Секретаря СНБО спросили, будут ли направлять резервистов на линию фронта. Он пояснил, что такие решения будут приниматься военными – отталкиваясь от потребностей ВСУ. В то же время Данилов подчеркнул, что подавляющее большинство резервистов – это люди, которые уже прошли фронт. "Они понимают, о чем идет речь", – подчеркнул чиновник.

Призыв резервистов в особый период: что известно

Накануне, 22 февраля, президент Владимир Зеленский объявил о призыве резервистов в особый период. Он объяснил, что из-за угрозы распространения российской агрессии нужно доукомплектовать армию. Закон, разрешающий это делать без мобилизации, он подписал еще в апреле 2021 года.

Речь идет о резервистах от 18 до 60 лет оперативного резерва. В первую очередь, они будут проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, в которых проходили ее раньше, объяснили в ВСУ.

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Оперативный резерв – это те, кого сразу призывают на помощь в случае активизации боевых действий, где угодно – либо на линии разграничения, либо на отдельных участках госграницы.