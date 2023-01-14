У вас руки по локоть в крови, – Данилов о Шуфриче и ОПЗЖ

10 января в Украине произошло долгожданное событие – ряд одиозных граждан нашего государства был лишены этого гражданства. Речь идет о Викторе Медведчуке, Тарасе Козаке, Андрее Деркаче и Ренате Кузьмине.

На это событие отреагировал в интервью и секретарь СНБО Алексей Данилов. Он подчеркнул, что его позиция к ОПЗЖ была сформирована давно.

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Санкции против этих лиц вводились еще до полномасштабной войны

Алексей Данилов рассказал, что лица, лишенные гражданства, уже находятся под санкциями СНБО, которые ввел против них Владимир Зеленский. А вводили их еще до полномасштабного вторжения России 24 февраля. Более того, это был первый случай, когда их применили против "кума Путина" и его жены.

Мы тем самым готовились к 24 февраля. Представьте, если бы все эти пропагандисты что-то такое рассказывали до последнего на своих финансируемых из России пропагандистских каналах,

– подчеркнул он.

Также лишение гражданства означает, что эти одиозные лица лишатся и своих депутатских мандатов.

На их руках – кровь

Однако известно, что пока еще есть в Верховной Раде депутаты, когда-то входившие в ОПЗЖ. К примеру, пророссийский политик, депутат Нестор Шуфрич, руководящий Комитетом ВРУ по вопросам свободы слова. Им секретарь СНБО также дал совет.

Что касается депутатов от ОПЗЖ, которые ходят в Верховную Раду ,глаза опускают — их вынесут вперед ногами. Идите с богом, оставьте тот мандат и отдыхайте себе. У вас руки по локоть в крови у всех, кто звал сюда "русский мир",

– сказал он.

Алексей Данилов подчеркнул, что его позиция к ОПЗЖ была сформирована еще до полномасштабной войны, и, по его мнению, они являются враждебной политической силой, "занимающей абсолютно негосударственную позицию". Все эти пророссийские деятели, которые также причастны к этой трагедии, должны уйти из политики и "оставить нашу страну в покое".

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