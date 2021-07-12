Не наблюдаем, – Данилов ответил, возможно ли обострение на Донбассе ко Дню Независимости
Источник:24 канал
Подготовку стороны России обострения ко Дню Независимости пока не зафиксировали. В то же время ситуация на оккупированных территориях Донбасса остается сложной.
Об этом во время брифинга рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Вероятность подготовки оккупантами активных военных действий ко Дню Независимости украинская сторона не наблюдала.
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"То, что касается активных военных действий, я ничего сказать не могу. Мы сейчас не наблюдаем, что они (оккупанты – 24 канал) готовятся ко Дню Независимости", – сказал Алексей Данилов.
Он добавил, что ситуация на территории Донецкой и Луганской областей, которые оккупированы Россией, непростая. Зато в 2020 году, по словам секретаря СНБО, было гораздо проще в вопросе количества обстрелов.
К сожалению, там (на территории ОРДЛО – 24 канал) сегодня продолжают работать снайперские группы, и продолжают иногда гибнуть наши ребята,
– сказал Данилов.
Брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова: смотрите видео
Что известно об обострении на Донбассе
- 4 июля на Донбассе ранили Юрия Письменного с позывным "Феофан". Вследствие вражеского обстрела он получил несовместимые с жизнью травмы.
- 5 июля боевики обстреляли позиции холодноярцев. В результате погиб украинский офицер – майор Богдан Бродовский.
- 9 июля погиб военный из Тернопольщины Владимир Яськив, его смертельно ранил вражеский снайпер.