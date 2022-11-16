Данилов опроверг слова Милли о потерях Украины в 100 тысяч убитыми и ранеными

Данные по поводу потерь украинской армии в войне с Россией, которые озвучил генерал армии США Марк Милли, не соответствуют действительности.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. В то же время он подтвердил, что данные по количеству погибших русских солдат – правдивы.

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Со стороны российской мы подтверждаем – это 100%. С нашей стороны это не совсем соответствует действительности,

– сказал Данилов.

Что этому предшествовало

9 ноября Марк Милли сообщил западным СМИ, что потери российских военных в Украине превысили 100 тысяч убитыми и ранеными и украинские Вооруженные силы, "вероятно", понесли такие же потери.

СМИ также отметили, что оценки генерала не могут быть независимо подтверждены.

Милли добавил, что во время войны от 15 до 30 миллионов украинцев стали беженцами, 40 тысяч мирных жителей погибли.

Колоссальные потери России

С начала вторжения в Украину оккупанты потеряли по меньшей мере 82 710 своих солдат. За прошедшие сутки погибли 630 российских воинов. Во время контрнаступления ВСУ потери врага значительно выросли.

Напомним, что 11 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что потери России превышают потери Украины в 10 раз.

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