Протасевич и признание Лукашенко боевиков: как в СНБО отреагировали на события в Беларуси

Алексей Данилов заявил, что перед СНБО стоит вопрос переноса переговоров ТКГ из Минска. Все потому, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил в гости пророссийских боевиков из Донбасса, чем фактически признал их.

Лукашенко не является президентом Беларуси, – Данилов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны подчеркнул, что ни одна цивилизованная страна мира не признает Лукашенко президентом Беларуси. Поэтому на международном уровне не будут рассматривать приглашение боевиков диктатором.

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Когда Путин ведет переговоры с Лукашенко как президентом, который не признан ни одной цивилизованной страной мира, то какие договоры они могут подписывать и о каких договоренностях может идти речь. Здесь есть большой вопрос с точки зрения контактов,

– пояснил секретарь СНБО.

Он также добавил, что вопрос Беларуси на заседании СНБО 4 июня не рассматривали.

Когда Украина возобновит авиасообщение с Беларусью

Восстановление авиасообщения с Беларусью зависит не от Киева, а от Минска. В частности, по словам Данилова, от поведения страны с политическими заключенными.

Что известно о Лукашенко и боевиках