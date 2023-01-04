Отдайте Путину Бордо, – Данилов резко ответил Макрону на "миротворческие инициативы"

Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил президенту Франции Эммануэлю Макрону по поводу "гарантий безопасности" для России. Он предложил отдать Путину, например, Бордо.

Речь идет о французском городе. Наши земли никто отдавать не собирается. Об этом Данилов заявил в эфире телемарафона, передает 24 канал.

Кстати говоря Зеленский рассказал о своем отношении к звонкам Макрона Путину и об их эффективности

Разговаривать с террористами – безумие

Данилов назвал безумием мнение о том, что, мол, Украине нужно извиниться и отдать им Крым, Донецкую, Луганскую области. Более того, трудно вообще понять, как можно разговаривать с террористами. Секретарь СНБО привел пример, как за стол переговоров сели бы Байден и Усама бен Ладен, и стали бы говорить о "гарантиях" Усамы бен Ладена. Это выглядит абсурдно.

Кстати, Данилов напомнил, что предоставить "гарантию безопасности" России и террористу Путину предложил президент Франции Эммануэль Макрон.

И когда вы говорите, что с ним нужно про что-то говорить, ему нужно давать какие-то гарантии – ну отдайте ему Бордо, свое отдавайте. Наше не нужно, мы сами разберемся,

– подчеркнул чиновник.

Что известно о заявлении Макрона

Ранее Макрон заявил, что Запад должен предоставить России "гарантии безопасности" после окончания войны. Он еще и раскритиковал идею расширения НАТО, потому что опасается, что размещение вооружений может спровоцировать государство-агрессорку.

В ЕС остро отреагировали на подобные высказывания. В частности, страны Балтии, Польша и Словакия. Президент Финляндии подчеркнул, что гарантии безопасности нужны соседям России, а не самой стране.