Мовиться про французьке місто. Наші землі ніхто віддавати не збирається. Про це Данілов заявив в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

До речі Зеленський розповів про своє ставлення до дзвінків Макрона Путіну та про їхню ефективність

Розмовляти з терористами – божевілля

Так, Данілов назвав божевіллям думку про те, що, мовляв, Україні треба вибачитись та віддати їм Крим, Донецьку, Луганську області. Ба більше, важко взагалі зрозуміти, як можна розмовляти з терористами. Секретар РНБО навів приклад, як за стіл перемовин сіли б Байден та Усама бен Ладен, і почали б говорити про "гарантії" Усамі бен Ладену. Це виглядає абсурдно.

До речі, Данілов нагадав, що надати "гарантії безпеки" Росії та терористу Путіну запропонував президент Франції Еммануель Макрон.

І коли ви кажете, що з ним потрібно про щось говорити, йому потрібно давати якісь гарантії – ну віддайте йому Бордо, своє віддавайте. Наше не треба, ми самі розберемося,

– наголосив чиновник.

Що відомо про заяву Макрона

Раніше Макрон заявив, що Захід повинен надати Росії "гарантії безпеки" після закінчення війни. Він ще й розкритикував ідею розширення НАТО, адже побоюється, що розміщення озброєнь може спровокувати державу-агресорку.

У ЄС гостро відреагували на такі висловлювання. Зокрема, країни Балтії, Польща та Словаччина. Президент Фінляндії наголосив, що гарантії безпеки потрібні сусідам Росії, а не самій країні.