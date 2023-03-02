Россия лопнет, как арбуз, и начнется это с Кавказа в ближайшее время, – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов раскрыл сценарий неизбежного распада России. Он заявил, что все начнется с Кавказа.

Об этом Данилов рассказал в эфире национального телемарафона, передает 24 Канал. Он в очередной раз подчеркнул, что распад России неизбежен.

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Распад России неизбежен

В частности, Данилов прокомментировал заявление Кадырова и Путина о террористических актах, имея в виду инцидент в Брянской области. Он подчеркнул, что Путин и Кадыров должны выяснять между собой, кто из них больше террориста.

Данилов подчеркнул, что война на территориях России продолжается уже годами. Просто на нее не обращали особого внимания и даже скрывали, отмечает секретарь СНБО.

По его словам, гражданская война в России началась с того, что некоторые регионы стремятся к независимости. Данилов подчеркнул, что Россия – колониальная страна.

"Они не будут держать эти колонии, как они держали до этого времени", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО в очередной раз подчеркнул, что распад России будет неизбежен. Он также отметил, что это произойдет в ближайшее время. Также он призывает мероприятие готовиться к этому.

Россия лопнет, как наш переспевший херсонский арбуз. И это будет в ближайшее время. И начнется все с Кавказа,

– заявил Данилов.

Что известно об инциденте в Брянской области