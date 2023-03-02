Россия лопнет, как арбуз, и начнется это с Кавказа в ближайшее время, – Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов раскрыл сценарий неизбежного распада России. Он заявил, что все начнется с Кавказа.
Об этом Данилов рассказал в эфире национального телемарафона, передает 24 Канал. Он в очередной раз подчеркнул, что распад России неизбежен.
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Распад России неизбежен
В частности, Данилов прокомментировал заявление Кадырова и Путина о террористических актах, имея в виду инцидент в Брянской области. Он подчеркнул, что Путин и Кадыров должны выяснять между собой, кто из них больше террориста.
Данилов подчеркнул, что война на территориях России продолжается уже годами. Просто на нее не обращали особого внимания и даже скрывали, отмечает секретарь СНБО.
По его словам, гражданская война в России началась с того, что некоторые регионы стремятся к независимости. Данилов подчеркнул, что Россия – колониальная страна.
"Они не будут держать эти колонии, как они держали до этого времени", – сказал Данилов.
Секретарь СНБО в очередной раз подчеркнул, что распад России будет неизбежен. Он также отметил, что это произойдет в ближайшее время. Также он призывает мероприятие готовиться к этому.
Россия лопнет, как наш переспевший херсонский арбуз. И это будет в ближайшее время. И начнется все с Кавказа,
– заявил Данилов.
Что известно об инциденте в Брянской области
- 2 марта губернатор Брянской области заявил, что "украинская ДРГ" якобы проникла на территорию Климовского района в село Любечаны.
- По его словам, там якобы произвели обстрел автомобиля, в результате чего "погиб мужчина и ранен ребенок".
- Заместитель главы ОП Михаил Подоляк назвал историю об украинских ДРГ в России – совершенно сознательной классической провокацией.
- В ГУР МО заявили, что происходящее на территории России – внутрироссийский конфликт и продолжение дестабилизации внутри России, которая началась после нападения России на Украину.
- Кремлевский диктатор Владимир Путин отреагировал на фарс, который Россия устроила в Брянской области. Он заявил о якобы "теракте".
- Путин перевел ответственность за фарс в Брянской области на вымышленных "неонацистов" и "террористов". Диктатор назвал фейковую ДРГ в Брянской области
- "очередным террористическим актом".
- Российский добровольческий корпус заявил о мероприятии на территорию Брянской области России с целью "показать соотечественникам, что надежда есть, что вольные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом".