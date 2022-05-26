Данилов предположил, куда пойдут дальше оккупанты, если захватит Луганщину

Российские захватчики уже оккупировали 95% Луганской области. Сейчас ситуация там сложная, продолжаются интенсивные бои. Алексей Данилов рассказал, куда пойдут оккупанты дальше, если им удастся полностью захватить этот регион

Об этом 24 канала эксклюзивно рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Тема Ситуация крайне сложная, враг сильный и коварный, - Данилов о боях на Луганщине

По его словам, если случится так, что россияне захватят Луганскую область, то они продолжат заниматься другими регионами Украины, которые они частично уже оккупировали.

Они продолжат заниматься Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областями,

– считает Данилов.

Он подчеркнул, что война – это сложный процесс. Секретарь СНБО добавил, что если кто-то считает, что к войне можно полностью подготовиться, то это заблуждение о современных войнах.

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Какая ситуация в Луганской области: последние новости

Полномасштабная война в Украине длится уже 92 дня . Наиболее тяжелые бои идут на Востоке, в частности, в Луганской области. Враг сосредоточил основные усилия на взятии под контроль населенного пункта Лиман и попытках улучшения тактического положения вблизи Северодонецка и Авдеевки.

Кроме того, враг не прекращает попытки штурма Северодонецка и Лисичанска. Среди разрушений за последние сутки – научно-производственное объединение "Импульс", 11 многоэтажек в Северодонецке, 8 многоэтажек и частных домов в Лисичанске, четыре дома в Привилле, по два – в Новодружеске и Горном. В Лисичанске 3 погибших.

Российские военные 25 мая атаковали 41 населенный пункт Луганской и Донецкой областей. В результате вражеских обстрелов погибли 6 человек, еще 12 – ранены.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что россияне штурмовали Устиновку и Лисичанск Луганской области. В результате погибли 3 человека. Также кафиры повредили гуманитарный штаб.

В результате вражеских обстрелов вся Луганская область осталась без газа . Раньше природным газом могли пользоваться более 30 тысяч жителей Луганской области.

Ранее в Луганской ОВ сообщили, что ситуация в области очень тяжелая и ухудшается с каждым днем. Российские военные наступают одновременно по всем направлениям на линии фронта.

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