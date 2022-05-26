Про це 24 каналу ексклюзивно розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

До теми Ситуація вкрай складна, ворог сильний і підступний, – Данілов про бої на Луганщині

За його словами, якщо станеться так, що росіяни захоплять Луганську область, то вони продовжать займатися іншими регіонами України, які вони вже частково окупували.

Вони продовжать займатися Донецькою, Запорізькою, Дніпропетровською, Херсонською та Миколаївською областями,

– вважає Данілов.

Він наголосив, що війна – це складний процес. Секретар РНБО додав, що якщо хтось вважає, що до війни можна повністю підготуватися, то це хибна думка про сучасні війни.

Дивіться повне інтерв’ю з Олексієм Даніловим:



Яка ситуація на Луганщині: останні новини

Повномасштабна війна в Україні триває вже 92 дні. Найбільш важкі бої йдуть на Сході, зокрема, на Луганщині. Ворог зосередив основні зусилля на взятті під контроль населеного пункту Лиман та спробах покращення тактичного положення поблизу Сєвєродонецька та Авдіївки.

Окрім того, ворог не припиняє спроби штурму Сєвєродонецька та Лисичанська. Серед руйнувань за останню добу – науково-виробниче об'єднання "Імпульс", 11 багатоповерхівок в Сєвєродонецьку, 8 багатоповерхівок та приватних будинків у Лисичанську, чотири будинки в Привіллі, по два – в Новодружеську та Гірському. У Лисичанську 3 загиблих.

Російські військові впродовж 25 травня атакували 41 населений пункт Луганської та Донецької областей. Внаслідок ворожих обстрілів загинуло 6 людей, ще 12 – поранені.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що росіяни штурмували Устинівку та Лисичанськ Луганської області. Через це загинули 3 людей. Також окупанти пошкодили гуманітарний штаб.

Внаслідок ворожих обстрілів уся Луганська область залишилася без газу. Раніше природним газом могли користуватися понад 30 тисяч мешканців Луганщини.

Раніше в Луганській ОВА повідомили, що ситуація в області дуже важка й погіршується з кожним днем. Російські військові наступають одночасно на всіх напрямках на лінії фронту.

Відео до теми – окупанти жорстоко обстрілюють Луганщину