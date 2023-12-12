Надежды Украины на контрнаступление не оправдались: Данилов объяснил причины

Секретарь СНБО рассказал, что ситуация на фронте "очень сложная". По его словам, старые учебники по войне, включая натовские, нужно отправить обратно в архивы.

Алексей Данилов сказал журналистам, что весной 2023 года украинцы были слишком оптимистичными. Кстати, раньше чиновник уже отвергал формулировку о том, что "Украина проигрывает войну".

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Что сказал Данилов о контрнаступлении ВСУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины рассказал, что наши военные надеялись вернуть часть территории, которую Россия оккупировала в феврале 2022 года.

Однако у украинских бойцов не было преимущества в воздухе и они столкнулись с мощной обороной россиян.

В мае каждый гражданин нашей страны хотел, чтобы война поскорее закончилась. Были надежды, но они не сбылись. То, что мы два года защищаем свою страну – это уже большая победа,

– заверил Данилов.

Он объяснил, что подобной войны к той, которую сейчас имеем, не было ни в 20, ни в 21 веке.

"Люди иногда ошибаются. Нельзя всю жизнь быть отличником", – объяснил Данилов.

Секретарь СНБО не сказал, когда появится новый толчок к освобождению временно оккупированных территорий, однако заверил, что:

Украина не остановится;

продолжит борьбу за нашу свободу и независимость.

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