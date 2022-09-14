Сейчас другая ситуация с передачей оружия, – Данилов о странах, больше всего помогающих Украине

Западные партнеры оказывают Украине большую поддержку в противостоянии российской агрессии. Объемы военной помощи значительно выросли по сравнению с первыми месяцами войны.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он напомнил, что в начале российского вторжения на Западе сомневались, что Украина выстоит.

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Кто оказывает Украине больше военной помощи

Однако с каждым месяцем Вооруженные Силы Украины доказывали свою возможность дать отпор врагу, а западные партнеры наращивали объемы военной помощи.

Сейчас уже совсем другая ситуация с оружием, чем была в марте. Этот процесс двигается,

– отметил Данилов.

Он добавил, что Украина получает поддержку от многих западных государств. Секретарь СНБО назвал страны, которые больше всего помогают Киеву:

США;

Великобритания;

Канада;

страны Балтии.

"Балтийские страны отдавали нам почти последнее, что у них было. Там отдавали себе отчет, что если мы не выстоим против россии, то следующими будут они", – заметил Данилов.

Какое оружие сыграло наибольшую роль в начале войны

Как отметил секретарь СНБО, в начале российского вторжения Украина не получала тяжелое вооружение.

В первые дни войны "Стингер", "Джавелин" и NLAW были теми волшебными словами, которые мы постоянно повторяли. И именно они сделали для нашей страны мощные вещи,

– сказал он.

Данилов добавил, что большую роль сыграли турецкие беспилотники "Байрактар", которые помогали уничтожать технику врага.

Чего ждет Киев от Германии

Несмотря на то, что темпы оказания военной помощи выросли, Украине и дальше нужно больше оружия для спасения людей.

В частности, Киев ожидает, что Германия передаст нам танки "Леопард" и БМП "Мардер". Однако в Берлине затягивают этот процесс.

"Я бы очень хотел, чтобы немцы созревали гораздо быстрее", – отметил Данилов.

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