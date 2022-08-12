Крыс нужно находить и травить, – Данилов о предателях, которые "сдали" Юг

В СНБО считают необходимым наказание государственных изменников – тех, кто пошел на сотрудничество с врагом во время войны. Прежде всего, речь идет о тех, кто "сдал" россиянам Юг Украины.

СБУ постоянно сообщает о задержке российских агентов в Украине. Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что "обязательным" будет поиск пособников россии на украинской госслужбе.

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Чиновников Украины будут проверять на сотрудничество с врагом

Вероятно, украинских чиновников будут проверять на возможное сотрудничество с врагом.

Правду скрыть никто не может. И все люди, которые участвовали в этом позорном явлении (помощь россиянам в оккупации Юга – 24 канал), обязательно нам будут известны. Вопрос только времени,

– сказал Данилов.

Это вопрос национальной безопасности, Данилов.

Секретарь СНБО отметил: если бы была возможность проверить всех без исключения украинцев, это бы сделали. Это вопрос национальной безопасности, Украине для победы необходимо, чтобы на ее территории не будет ни одного "крота".

Неважно, где те "кроты" сегодня сидят. Нам надо этих крыс находить, нам их нужно травить, травить и травить,

– добавил Данилов.

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Предатели Украины во время полномасштабной войны: последние новости

СБУ идентифицировала всех коллаборантов, присоединившихся к так называемому "МВС России" на территории оккупированной части Запорожской области.

По состоянию на начало августа МВД задержало более 1,6 тысяч диверсантов на территории Украины. Они за деньги выполняли задачи русских кураторов.

Также Служба безопасности разоблачила бывшего заместителя главы ГУР. При задержании он пытался отстреливаться.

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