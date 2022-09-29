Данилов объяснил, какими будут последствия применения россией тактического ядерного оружия

Алексей Данилов, комментируя возможность применения россией тактического ядерного оружия, отметил, что исключать ничего нельзя.

Секретарь СНБО отметил, что тактическое ядерное оружие не может нанести поражение большой площади. Однако следует готовиться к любому развитию событий, поскольку имеем безумного соседа. Он напомнил, что иностранные посольства призывают покинуть именно территорию россии.

Кстати Стратегическое ядерное оружие путин точно использовать не будет, – Данилов

Если хоть одна тактическая ядерная боеголовка будет использована по нашей стране, ответ мира будет мгновенным,

– отметил Данилов.

Он уверен, что этот ответ будет радикальным. Мир "не проглотит" удар, поскольку это будет первое использование ядерного оружия в мире после второй мировой.

Стратегическое ядерное оружие путин не применит

Секретарь СНБО считает, что стратегическое ядерное оружие путин применять не будет. Однако Данилов по-прежнему отмечал, что с тактического начнется изоляция россии от цивилизованного мира.

Кстати, по состоянию на 29 сентября СНБО уже разработал инструкцию, как украинцам реагировать на возможное применение тактического ядерного оружия со стороны россии. Ее должны обнародовать в ближайшие дни.

Смотрите больше – готов ли путин к ядерному апокалипсису: видео