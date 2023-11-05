Секретарь СНБО Алексей Данилов признался, что у него есть определенные предрассудки. Он любит находить себе небольшие занятия.

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Что рассказал Данилов

Секретарь СНБО дал понять, что он любит заниматься чем-то новым, что не занимает много времени.

Это должно быть что-то обязательно каждый день что-нибудь новое. И я должен уделить этому 10 –15 – 20 минут внимания. Это может быть все, что угодно,

– сказал он.

Данилов признался, что любит готовить. Кроме этого он заботится о попугае, который живет в его семье уже 21 год. Также секретарь СНБО занимается другими небольшими делами. Он отметил, что обязательно должна быть многогранность в этом.

По его словам, если 24 часа в сутки жить только военными делами и проблемами войны, то будет очень тяжело. Поэтому нужно отвлекаться.

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