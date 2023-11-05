Секретарь СНБО Алексей Данилов признался, что у него есть определенные предрассудки. Он любит находить себе небольшие занятия.
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Что рассказал Данилов
Секретарь СНБО дал понять, что он любит заниматься чем-то новым, что не занимает много времени.
Это должно быть что-то обязательно каждый день что-нибудь новое. И я должен уделить этому 10 –15 – 20 минут внимания. Это может быть все, что угодно,
– сказал он.
Данилов признался, что любит готовить. Кроме этого он заботится о попугае, который живет в его семье уже 21 год. Также секретарь СНБО занимается другими небольшими делами. Он отметил, что обязательно должна быть многогранность в этом.
По его словам, если 24 часа в сутки жить только военными делами и проблемами войны, то будет очень тяжело. Поэтому нужно отвлекаться.
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Другие заявления Данилова
- Недавно секретарь СНБО признался, что не использует Telegram. Он подверг критике этот мессенджер и назвал его очень опасной вещью с точки зрения национальной безопасности. Чиновник хочет, чтобы не было анонимных пользователей в соцсетях.
- Ранее Данилов заявил, что мобилизация в Украине не останавливалась с самого начала полномасштабного вторжения России. По его словам, подчиненные военным ТЦК и СП призывают столько людей, сколько считают нужным.
- Напомним, секретарь СНБО выступил за то, чтобы все в Украине имели навыки защиты, ведь соседом нашего государства является Россия. Он также опроверг вбросы о том, что у военных нет отдыха, и подчеркнул, что бригады отправляются на восстановление.