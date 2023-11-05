Секретар РНБО Олексій Данілов зізнався, що має певні забобони. Він полюбляє знаходити собі невеличкі заняття.
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Що розповів Данілов
Секретар РНБО дав зрозуміти, що він любить займатися чимось новим, що не займає багато часу.
Це має бути щось обов'язково кожного дня щось нове. І я маю приділити цьому 10 – 15 – 20 хвилин уваги. Це може бути все, що завгодно,
– сказав він.
Данілов зізнався, що любить готувати. Крім цього він дбає про папугу, який живе в його родині вже 21 рік. Також секретар РНБО займається й іншими невеликими справами. Він зауважив, що обов'язково має бути багатогранність в цьому.
За його словами, якщо 24 години на добу жити тільки військовими справами та проблемами війни, то буде дуже важко. Тому треба відволікатися.
Дивіться повне інтерв'ю Олексія Данілова: відео LIGA.net
Інші заяви Данілова
- Нещодавно секретар РНБО зізнався, що не використовує Telegram. Він розкритикував цей месенджер та назвав його дуже небезпечною річчю з точки зору національної безпеки. Посадовець хоче, щоб не було анонімних користувачів соцмереж.
- Раніше Данілов заявив, що мобілізація в Україні не зупинялася від початку повномасштабного вторгнення Росії. За його словами, підпорядковані військовим ТЦК та СП призивають стільки людей, скільки вважають за потрібне.
- Нагадаємо, секретар РНБО виступив за те, щоб всі в Україні мали навички захисту, адже сусідом нашої держави є Росія. Він також спростував вкиди про те, що військові не мають відпочинку, та наголосив, що бригади відправляються на відновлення.