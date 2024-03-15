"Война придет на территорию России": Данилов резко пригрозил Путину
Источник:Алексей Данилов
Днем 15 марта в России начались выборы на пост президента страны-агрессора. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины прокомментировал сегодняшние события и пригрозил Путину.
Алексей Данилов заявил, что президент России Владимир Путин глубоко ошибается, если считает, что война не придет на территорию страны-агрессора. Такое мнение он высказал по поводу действий РДК и легиона “Свобода России”.
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Путин ошибается
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российскому диктатору не стоит сомневаться в том, что война затронет и его государство. По его словам, сейчас в России наблюдается очень простая ситуация.
Он отметил, что россияне имеют право пойти и проголосовать на своих выборах, что они и делают. Однако он добавил, что Путину не стоит быть слишком самоуверенным.
Я хочу сказать, что если Путин считал, что война не придет на территории России, он глубоко ошибается. Она придет и придет довольно далеко. И если сегодня они уже начинают страдать на расстоянии 800-900 километров, то, поверьте, в ближайшее время это уже будет тысячи километров,
– отметил Данилов.
Чиновник подчеркнул, что Украина не даст "спокойно жить этой твари" до тех пор, пока он не уберется с нашей территории.
Российские псевдовыборы на пост главы государства: последние новости
- В России 15 – 17 марта стартовали уже пятые "выборы" Владимира Путина. В первый день так называемого "волеизъявления" в Московской области России появились листовки против российского президента.
- В украинском МИД призвали игнорировать так называемые "выборы" на временно оккупированных территориях. Ведь страна-оккупант нарушает нормы и принципы международного права.
- Главное управление разведки сообщило, что минобороны России позволило военным голосовать без явки на избирательном участке. Такое решение значительно облегчает фальсификацию результатов.
- Однако в день выборов система электронного голосования внезапно перестала работать. Россияне не могут проголосовать, или же их голоса не засчитываются вовсе.
- На оккупированных территориях также началось "голосование". Там людей заставляют принимать в нем участие, угрожая конфискацией имущества, репрессиями. Также по улицам ездят машины с громкоговорителями.