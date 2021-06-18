Данилов о затопленном Крыме: Просили воды – теперь не знают, что с ней делать

Секретарь СНБО высказался о непогоде в оккупированном Крыму. Полуостров уже несколько дней страдает от последствий аномальных ливней и паводков.

Данилов обратил внимание на то, что Крым в течение длительного времени просил воды. "Сегодня там столько воды, что они даже не знают, что с ней делать", – отметил он.

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"И вчера в украинской Керчи, и сегодня в украинской Ялте, к большому сожалению, произошла такая ситуация. Господь Бог слишком много им дал воды сразу", – пояснил чиновник.

Непогода в оккупированном Крыму: что происходит

Оккупационные власти полуострова сообщили, что такие аномальные осадки там – впервые за почти столетие. За сутки 17 июня там выпало сразу 3 месячные нормы.

По предварительной информации, от последствий непогоды пострадали по меньшей мере 8 местных жителей. В Ялте мужчину снесло течением, спасти его не удалось.

Чтобы спасать пострадавших, медикам вместе со спасателями приходится добираться к ним на лодках. Так делают, например, в Керчи.

Так называемый "глава полуострова" Сергей Аксенов пообещал, что будет просить помощи у Путина. Якобы ситуация катастрофическая.

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Кроме этого, Данилов подчеркнул, что СНБО не может влиять на изменения климата. Зато постарается разработать шаги, чтобы по крайней мере отсрочить последствия этого в Украине.