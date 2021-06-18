Данілов звернув увагу на те, що Крим протягом тривалого часу просив води. "Сьогодні там стільки води, що вони навіть не знають, що з нею робити", – зазначив він.

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" І вчора в українській Керчі, і сьогодні в українській Ялті, на превеликий жаль, сталася така ситуація. Господь Бог занадто багато їм дав води відразу", – пояснив посадовець.

Зверніть увагу! Так званий "глава півострова" Сергій Аксьонов пообіцяв, що проситиме допомоги у Путіна. Мовляв, ситуація є катастрофічною.

Негода в окупованому Криму: що відбувається

Окупаційна влада півострова повідомила, що такі аномальні опади там – вперше за майже століття. За добу 17 червня там випало одразу 3 місячні норми.

За попередньою інформацією, від наслідків негоди постраждали щонайменше 8 місцевих жителів. В Ялті чоловіка знесло течією, врятувати його не вдалося.

Аби рятувати потерпілих, медикам спільно з рятувальниками доводиться добиратися до них на човнах. Так роблять, наприклад, у Керчі.

Данілов про результати засідання РНБО: дивіться відео



Крім цього, Данілов підкреслив, що РНБО не може впливати на зміни клімату. Натомість намагатиметься розробити кроки, аби принаймні відтермінувати наслідки цього в Україні.