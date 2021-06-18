Данілов звернув увагу на те, що Крим протягом тривалого часу просив води. "Сьогодні там стільки води, що вони навіть не знають, що з нею робити", – зазначив він.
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" І вчора в українській Керчі, і сьогодні в українській Ялті, на превеликий жаль, сталася така ситуація. Господь Бог занадто багато їм дав води відразу", – пояснив посадовець.
Негода в окупованому Криму: що відбувається
- Окупаційна влада півострова повідомила, що такі аномальні опади там – вперше за майже століття. За добу 17 червня там випало одразу 3 місячні норми.
- За попередньою інформацією, від наслідків негоди постраждали щонайменше 8 місцевих жителів. В Ялті чоловіка знесло течією, врятувати його не вдалося.
- Аби рятувати потерпілих, медикам спільно з рятувальниками доводиться добиратися до них на човнах. Так роблять, наприклад, у Керчі.
Данілов про результати засідання РНБО: дивіться відео
Крім цього, Данілов підкреслив, що РНБО не може впливати на зміни клімату. Натомість намагатиметься розробити кроки, аби принаймні відтермінувати наслідки цього в Україні.