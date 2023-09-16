Придется россиян "выкурить" оттуда, – Данилов заявил, что обстрелы Крыма будут продолжаться

Алексей Данилов рассказал, что обстрелы во временно оккупированном Крыму будут продолжаться. Секретарь СНБО объяснил, что полуостров будет освобожден от россиян.

Чиновник пояснил, что деоккупация полуострова будет происходить тем способом, который мы будем считать необходимым. Говорится и об использовании оружия.

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Данилов прокомментировал взрывы в Крыму

Ситуация с обстрелами Крыма будет продолжаться, как бы россияне не кричали. Это наш полуостров, и он обязательно будет освобожден тем способом, который мы будем считать необходимым. На сегодняшний день выглядит так, что если россияне не уйдут из Крыма самостоятельно, нам придется их оттуда "выкурить" с помощью оружия, которое есть у нас в наличии,

– заявил Алексей Данилов.

Комментируя атаки по полуострову, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины рассказал о ракетной программе, начатой в Украине в 2020 году. По словам Алексея Данилова, она приносит свои плоды.

"Часть вооружения, которое поражает врага на нашей территории, в частности в Крыму, – это выполнение ракетной программы и наши новейшие разработки, которые на сегодняшний день не хуже западных образцов", – заверил чиновник.

Более того, Алексей Данилов объяснил, что наши военные не будут спрашивать разрешения на использование оружия на территории нашей страны, включая временно оккупированный Крым.

Есть определенные ограничения использования западного оружия, наши обещания партнерам, которых мы обязательно придерживаемся. На территории России мы западное оружие не используем. Если там что-то происходит, это происходит только с использованием нашего отечественного оружия, оружия нашего производства,

– объяснил секретарь СНБО.

Более того, комментируя уничтожение российского комплекса противовоздушной обороны "Триумф", Данилов заверил, что это действительно очень дорогая вещь, и россияне заявляли, что уничтожить установку невозможно, что она сама себя защищает и "является настолько сверхсовременной, что ни одна муха или пчела туда залететь не сможет".

"Как показывает практика, уже неоднократно туда залетает то, что нужно, то, что производят наши предприятия военно-промышленного комплекса, за что им большая благодарность", – подытожил Данилов.

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