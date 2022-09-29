Стратегическое ядерное оружие путин точно использовать не будет, – Данилов

Алексей Данилов уверен, что стратегическое ядерное оружие владимир путин применять не будет. В то же время, тактическое ядерное оружие стало бы началом конца россии.

По состоянию на 29 сентября СНБО уже разработал инструкцию, как украинцам реагировать на возможное применение тактического ядерного оружия со стороны россии. Ее должны обнародовать в ближайшие дни.

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Секретарь СНБО убежден, что кремль не применит стратегическое ядерное оружие. Мол, даже если путин использует тактическое, это будет концом россии.

Сразу начнется изоляция россии от цивилизованного мира – будет анклав, с которым никто не будет желать иметь дело, в том числе и китайцы,

– подчеркнул Данилов.

Штаты уже предупредили россию о катастрофе

Тактическое ядерное оружие предназначено для уничтожения целей в определенной местности, без массовых радиоактивных осадков. Стратегическая же грозит уничтожением городов и целых регионов.

США уже предупредили россию, что применение ядерного оружия станет для нее катастрофой . Советник по нацбезопасности Джейк Салливан прокомментировал угрозы страны-оккупантки. Он заявил, что необходимо "отнестись очень серьезно, ведь это вопрос первоочередной важности".

По словам Салливана, до России уже донесли, какие последствия для нее будет иметь соответствующее решение. Штаты продолжат поддерживать Украину.

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