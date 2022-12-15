У Путина новая фобия: Данилов объяснил, почему в России отменили крупную пресс-конференцию

Кремлевский диктатор Владимир Путин отменил большую пресс-конференцию перед Новым годом. На решение Путина повлияла новая фобия, расцветающая на российских складах.

Именно так секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона объяснил отказ Путина от ежегодного послания к россиянам. Он убежден, что кровавый диктатор боится, что во время выступления кто-то из россиян неудачно покурит и произойдет "хлопок".

Узнайте больше 10 вопросов к Путину: почему в России впервые за 10 лет отменили крупную пресс-конференцию

Данилов сравнил Путина с крысой

Он пугается, что в тот момент, когда он будет проводить пресс-конференцию, где-то вспыхнет, какой-то "хлопок" или что-то бабахнет,

– сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что Путин окажется в плохом свете, если в его выступлении произойдет такой казус.

"Представляете, как он будет выглядеть, если это произойдет во время так называемого его общения с народом", – сказал он.

По мнению Данилова, Путин "находится в состоянии испуганного человека". Он считает, что такое состояние диктатор очень опасно, сравнив его с крысой, которую загнали в угол. Секретарь СНБО отметил, что крыса, то есть Путин, будет сопротивляться.

Путин отменил ежегодную пресс-конференцию: что известно