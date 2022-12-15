У Путина новая фобия: Данилов объяснил, почему в России отменили крупную пресс-конференцию
Кремлевский диктатор Владимир Путин отменил большую пресс-конференцию перед Новым годом. На решение Путина повлияла новая фобия, расцветающая на российских складах.
Именно так секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона объяснил отказ Путина от ежегодного послания к россиянам. Он убежден, что кровавый диктатор боится, что во время выступления кто-то из россиян неудачно покурит и произойдет "хлопок".
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Данилов сравнил Путина с крысой
Он пугается, что в тот момент, когда он будет проводить пресс-конференцию, где-то вспыхнет, какой-то "хлопок" или что-то бабахнет,
– сказал Данилов.
Секретарь СНБО добавил, что Путин окажется в плохом свете, если в его выступлении произойдет такой казус.
"Представляете, как он будет выглядеть, если это произойдет во время так называемого его общения с народом", – сказал он.
По мнению Данилова, Путин "находится в состоянии испуганного человека". Он считает, что такое состояние диктатор очень опасно, сравнив его с крысой, которую загнали в угол. Секретарь СНБО отметил, что крыса, то есть Путин, будет сопротивляться.
Путин отменил ежегодную пресс-конференцию: что известно
- Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что предновогодняя большая пресс-конференции диктатора не будет. Он заявил, что в Кремле рассчитывают, что президент "найдет возможность" пообщаться со СМИ. Однако даже ориентировочную дату не назвал.
- Отметим, что Путин впервые за 10 лет отменил крупную пресс-конференцию. Произошло это во время полномасштабной войны против Украины и провалов русской армии.
- Российское оппозиционное издание со ссылкой на The Moscow Times информировало, что Путин якобы боится "украинских диверсий". По данным российских СМИ, война должна стать главной темой итоговой пресс-конференции Путина. Но из-за отсутствия положительных новостей с фронта было решено не проводить ее.
- В разведке Британии считают, что отмена пресс-конференции, вероятно, связана с все большей обеспокоенностью по поводу распространения антивоенных настроений в России.