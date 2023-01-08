Наша разведка работает безупречно: Данилов назвал город, где Россия планирует производить "Шахиды"

Россия намерена производить иранские беспилотники на нескольких площадках. Одной из таких площадок может стать город в Самарской области России.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона сообщил, что украинская разведка выяснила, что Россия планирует производить иранские дроны в Тольятти. Также есть другие города, где враг хочет собирать беспилотники.

К теме Несколько атак еще можно ожидать: в ISW оценили ситуацию со снабжением иранских дронов России

В иранских дронах запчасти, которых не должно быть в Иране

Один из городов – это Тольятти, где они собираются все это делать, есть и другие города. Наша разведка по многим вопросам работает просто безупречно, и мы заранее понимаем, какие шаги они могут для себя отрабатывать,

– сказал Данилов.

При этом секретарь СНБО заявил, что пока неизвестно, каким образом россияне собираются получать запчасти, необходимые для этих дронов.

"Когда мы начали сбивать иранские дроны, то обратили внимание на комплектацию определенных компаний, которые не должны поставлять эти комплектующие в Иран. Как они там оказались – этим вопросом занимаются много разведок. Но после того, как это стало публично известно, я не думаю , что поставляющие их компании будут продолжать это делать. Тогда из чего будут составлять свои дроны - это большой вопрос", – резюмировал Данилов.

Сколько дронов у России