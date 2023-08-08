Разработка ВПК: Данилов заявил, что Украина имеет оружие для ударов по России

Украина имеет оружие собственного производства, чтобы наносить удары по территории России. В то же время, украинской армии нужно западное оружие для освобождения захваченных территорий.

Украинские власти обращаются к странам-партнерам именно за оружием для освобождения оккупированных территорий. Об этом в эфире телемарафона сказал секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет 24 Канал.

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Украина обращается к партнерам за оружием для освобождения оккупированных территорий

"Я могу сказать: нам есть чем бить по территории России, собственным производством. А для того, чтобы мы могли освобождать наши захваченные территории, мы обращаемся к странам-партнерам, чтобы они нам помогли именно с вооружением для освобождения этих территорий", – заявил он.

Данилов обратил внимание, что в последнее время Германия и Франция изменили свою позицию. По его словам, на сегодняшний день обе страны максимально сотрудничают с Украиной, "понимая всю коварство России, которая показала (это – 24 Канал) не только во время нашей войны, но и во время тех событий, которые сейчас происходят на африканском континенте".

Речь идет о военном перевороте в Нигере. По словам Данилова, там не обошлось без россиян.

"И то, что сегодня происходит в определенных странах Африки, (к этому – 24 Канал) напрямую имеет отношение Россия, чтобы попытаться захватить влияние на тех территориях, к которым она не имеет никакого отношения", – отметил секретарь СНБО.

Украина может наносить удары по территории России

Ранее Данилов заявил, что Украина может наносить удары по территории России вооружением, разработанным отечественным военно-промышленным комплексом.

По словам Данилова, если Россия развернула против Украины огромную военную кампанию, и из-за вражеских атак в нашей стране погибают гражданские, то "какие должны быть табу?"

Секретарь СНБО заявил, что Украина договорилась со странами-партнерами не использовать их вооружение для ударов по территории России.

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