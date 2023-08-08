Українська влада звертається до країн-партнерів саме за зброєю для визволення окупованих територій. Про це в ефірі телемарафону сказав секретар РНБО Олексій Данілов, пише 24 Канал.

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Україна звертається до партнерів за зброєю для визволення окупованих територій

"Я можу сказати: нам є чим бити по території Росії, власним виробництвом. А для того, щоб ми могли звільняти наші захоплені території, ми звертаємося до країн-партнерів, щоб вони нам допомогли саме з озброєнням для звільнення цих територій", – заявив він.

Данілов звернув увагу на те, що останнім часом Німеччина і Франція змінили свою позицію. За його словами, станом на сьогодні обидві країни максимально співпрацюють з Україною, "розуміючи всю підступність Росії, яка показала (це – 24 Канал) не тільки під час нашої війни, а і під час тих подій, які наразі відбуваються на африканському континенті".

Мовиться про військовий переворот у Нігері. За словами Данілова, там не обійшлося без росіян.

"І те, що сьогодні відбувається у певних країнах Африки, (до цього – 24 Канал) безпосередньо має відношення Росія, щоб спробувати захопити вплив на тих територіях, до яких вона не має ніякого відношення", – зазначив секретар РНБО.

Україна може завдавати ударів по території Росії

Раніше Данілов заявив, що Україна може завдавати удари по території Росії озброєнням, яке розроблене вітчизняним військово-промисловим комплексом.

За словами Данілова, якщо Росія розгорнула проти України величезну військову кампанію, і через ворожі атаки в нашій країні гинуть цивільні, то "які мають бути табу?".

Секретар РНБО заявив, що Україна домовилась з країнами-партнерами не застосовувати їхнє озброєння для ударів по території Росії.

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