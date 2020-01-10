Почему затягивается расследование авиакатастрофы в Иране
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина хочет как можно быстрее завершить расследование катастрофы самолета МАУ в Тегеране, но есть несколько факторов, которые затягивают его. В частности, по его словам, проблемой является то, что все "работает в рабочем режиме".
Украинская группа работает второй день, но по религиозным соображениям не может этого делать после 16 часов, рассказал секретарь СНБО в комментарии "Радио Свобода".
К слову: Иран назвал сроки расследования авиакатастрофы самолета МАУ
Мы бы хотели, чтобы все это делалось быстрее, но быстрее не получается. Впрочем, все работает в рабочем режиме. Пока у нас нет никаких вопросов,
– подчеркнул Данилов.
Отвечая на вопрос, когда можно ожидать предварительных результатов расследования, он подчеркнул, что все будет зависеть от обстоятельств. Кроме того, секретарь СНБО отметил, что никаких новых данных по расследованию пока нет.
"Сейчас происходит процедура верификации жертв через ДНК. Украинская сторона то, что от нас зависело, почти всю работу выполнила, закончила. Остались только процедурные вопросы идентификации", – резюмировал Алексей Данилов.
Основные версии трагедии самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала
Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: главное
- Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.
- Погибли все 167 пассажиров (среди них – 2 украинцев) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.
- Глава иранской организации гражданской авиации сообщил, что пилот самолета МАУ, который потерпел авиакатастрофу близ Тегерана, с начала полета не имел связи с башней и диспетчером.
- Иран опубликовал предварительный отчет о причинах авиакатастрофы. В соответствии с ним трагедия произошла из-за технических проблем самолета.
- Президент МАУ Евгений Дыхне сообщил, что самолет был исправным. Последнее техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года, то есть за два дня до авиакатастрофы в Иране.
- В СНБО заявили о 7 версиях причин авиакатастрофы, три из которых являются закрытыми. Окончательную версию озвучат после проведения всех необходимых исследований. Среди известных версий – возможное поражение российской ракетой.