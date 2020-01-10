Почему затягивается расследование авиакатастрофы в Иране

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина хочет как можно быстрее завершить расследование катастрофы самолета МАУ в Тегеране, но есть несколько факторов, которые затягивают его. В частности, по его словам, проблемой является то, что все "работает в рабочем режиме".

Украинская группа работает второй день, но по религиозным соображениям не может этого делать после 16 часов, рассказал секретарь СНБО в комментарии "Радио Свобода".

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Мы бы хотели, чтобы все это делалось быстрее, но быстрее не получается. Впрочем, все работает в рабочем режиме. Пока у нас нет никаких вопросов,

– подчеркнул Данилов.

Отвечая на вопрос, когда можно ожидать предварительных результатов расследования, он подчеркнул, что все будет зависеть от обстоятельств. Кроме того, секретарь СНБО отметил, что никаких новых данных по расследованию пока нет.

"Сейчас происходит процедура верификации жертв через ДНК. Украинская сторона то, что от нас зависело, почти всю работу выполнила, закончила. Остались только процедурные вопросы идентификации", – резюмировал Алексей Данилов.



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