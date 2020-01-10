Чому затягується розслідування авіакатастрофи в Ірані

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна хоче якнайшвидше завершити розслідування катастрофи літака МАУ в Тегерані, але є декілька факторів, які затягують його. Зокрема, за його словами, проблемою є те, що усе "працює в робочому режимі".

Українська група працює другий день, але з релігійних міркувань не можуть цього робити після 16 години, розповів секретар РНБО у коментарі "Радіо Свобода".

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Ми б хотіли, щоб усе це робилося швидше, але швидше не виходить. Втім усе працює в робочому режимі. Поки що у нас немає жодних питань,

– підкреслив Данілов.

Відповідаючи на питання, коли можна очікувати попередніх результатів розслідування, він підкреслив, що все залежатиме від обставин. Крім того, секретар РНБО зазначив, що ніяких нових даних щодо розслідування поки немає.

"Зараз відбувається процедура верифікації жертв через ДНК. Українська сторона те, що від нас залежало, майже всю роботу виконала, закінчила. Залишилися лише процедурні питання ідентифікації", – резюмував Олексій Данілов.



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