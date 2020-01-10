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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Чому затягується розслідування авіакатастрофи в Ірані

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      Данілов озвучив деталі розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані / m.day.kyiv.ua

      Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна хоче якнайшвидше завершити розслідування катастрофи літака МАУ в Тегерані, але є декілька факторів, які затягують його. Зокрема, за його словами, проблемою є те, що усе "працює в робочому режимі".

      Українська група працює другий день, але з релігійних міркувань не можуть цього робити після 16 години, розповів секретар РНБО у коментарі "Радіо Свобода".

      До слова: Іран назвав терміни розслідування авіакатастрофи літака МАУ

      Ми б хотіли, щоб усе це робилося швидше, але швидше не виходить. Втім усе працює в робочому режимі. Поки що у нас немає жодних питань,
      – підкреслив Данілов.

      Відповідаючи на питання, коли можна очікувати попередніх результатів розслідування, він підкреслив, що все залежатиме від обставин. Крім того, секретар РНБО зазначив, що ніяких нових даних щодо розслідування поки немає.

      "Зараз відбувається процедура верифікації жертв через ДНК. Українська сторона те, що від нас залежало, майже всю роботу виконала, закінчила. Залишилися лише процедурні питання ідентифікації", – резюмував Олексій Данілов.

      катастрофа МАУ в Ірані, версії трагедії
      Основні версії трагедії літака МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу 

      Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головне

      • Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.
      • Загинули усі 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.
      • Голова іранської організації цивільної авіації повідомив, що пілот літака МАУ, що зазнав авіакатастрофи поблизу Тегерана, від початку польоту не мав зв'язку з вежею та диспетчером.
      • Іран опублікував попередній звіт про причини авіакатастрофи. Відповідно до нього трагедія сталася через технічні проблеми літака.
      • Президент МАУ Євгеній Дихне повідомив, що літак був справним. Останнє технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року, тобто за два дні до авіакатастрофи в Ірані.
      • У РНБО заявили про 7 версій причин авіакатастрофи, три з яких є закритими. Остаточну версію озвучать після проведення всіх необхідних досліджень. Серед відомих версій – можливе ураження російською ракетою.
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран Олексій Данілов РНБО авіація
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